ANALISI DEL VOTO/LA RIVOLUZIONE DI INTROBIO S-PIAZZA AIROLDI E I SUOI

11 Giugno 2024

INTROBIO – Non c’è due senza tre. A meno che non ti chiami Adriano Stefano Airoldi. E contro ti ritrovi Silvana Piazza. Si vede che era proprio tempo di cambiare, vista anche la dimensione della sconfitta del sindaco uscente battuto di quasi cento voti (582-487). Eppure, c’è chi si era impegnato e non poco per “facilitare” involontariamente la nuova conferma dell’estroso sindaco-imprenditore, reduce da due maxi multe – una da sindaco, l’altra da imprenditore – per par condicio.

L’INTERVISTA ALLA PRIMA SINDACA DONNA DELLA STORIA INTROBIESE:

Se ne vanno a casa alcune figure di spicco che hanno comandato a lungo a Introbio, puntando molto su aree e temi specifici, in particolare dalle parti di Biandino.

A proposito, il giornalino che curiosamente porta il nome della lista sconfitta, non parla di elezioni. Forse perché i due soci stavano su fronti opposti: Benedetti fedele alla linea, Baroncelli impegnatissimo a tirare la volata alla Piazza… A proposito/2: il Benedetti di cui sopra (nella foto a sinistra mentre chiede al cronista di VN di non fotografarlo) si vantò, all’insediamento da consigliere nel 2019, di aver conquistato ben 40 preferenze a Introbio, lui che del posto non era originario.

A 5 anni data, ne ha beccate 15. Nel frattempo gli introbiesi hanno avuto modo di conoscerlo più a fondo. E i dati dicono che non hanno gradito.





