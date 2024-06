SPETTACOLO DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DI BALLO ‘OLTRE DANZA’ DI TACENO

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

BELLANO – Spettacolo finale a Bellano della Scuola di Danza di Taceno alla presenza di numeroso pubblico nel cineteatro del paese. Solitamente l’evento si svolgeva all’Orsa, ma le condizioni meteo incerte hanno fatto decidere per il palco bellanese. La scuola ‘Oltre Danza‘ ed è attiva dal 2011 a Taceno, l’insegnate è Barbara Ripamonti diplomata in danza classica e moderna presso la scuola di ballo ISTD di Londra.

Molti i riconoscimenti importanti ottenuti dalla scuola ai vari concorsi e stage a cui gli allievi hanno partecipato. Oltre a Barbara, collaborano anche giovani ballerine cresciute nella scuola stessa e sono vari i corsi che vengono organizzati: dalla danza classica a quella moderna all’ hip hop, non manca il discordanza dai 3 anni di età.

I ballerini vengono preparati a superare gli esami di passaggio di livello e sono invitati a stage di prestigio come quello con il ballerino di Amici Ramon Agnelli. Alcune ballerine della scuola di Taceno hanno fatto parte del corpo di ballo Io Canto. In estate verrà organizzato un campus con più di 100 iscritti dove si preparerà da zero un musical, messo in scena il 12 luglio davanti a un pubblico di genitori, parenti e amici. La scuola è anche inclusiva, si coinvolgono ragazze fragili e con disabilità.

A Bellano erano presenti oltre alla scuola di Taceno altre due scuole: la Stendhart di Oggiono e la Virtus in Ludis di Calolziocorte che si sono esibite con le loro coreografie e balletti.