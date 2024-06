TRANSITO AUTOBUS LIMITATO DA PONTE DI TARTAVALLE ALLA LOCALITÀ PENNASO

Data pubblicazione 11 Giugno 2024

TACENO/BELLANO – Con una specifica ordinanza emanata dalla Provincia di Lecco, riguardante la Sp 62 della Valsassina, viene imposta la limitazione al transito degli autobus dal ponte di Tartavalle di Taceno alla località Pennaso di Bellano.

“Nel tratto compreso tra il pk 26+000 e il pk 29+000 – annota la Direzione Trasporti e Viabilità di Villa Locatelli – di competenza della Provincia di Lecco, vi è la presenza di importanti pareti rocciose incombenti la sede stradale, manufatti di sostegno arroccati sulla forra del torrente Pioverna, ponti e ponticelli di diversa tipologia costruttiva nonché gallerie stradali di ridotta sezione e prive di rivestimento protettivo; considerato il progressivo aumento del traffico veicolare in circolazione e la conformazione stessa della strada, che rappresentano criticità che sovente condizionano il livello di servizio della strada e preso atto, altresì, che vi sono alternative viabilistiche che consentono il collegamento stradale tra la Valsassina e gli abitati posti sulla Riviera/SS 36 e infine rilevato che nella programmazione delle opere da attuare da parte della Provincia di Lecco vi è una serie di interventi strutturali da condurre presso alcuni ponti del suddetto tratto stradale“, a tutela dell’incolumità dei veicoli in transito e delle maestranze che dovranno operare lungo quel tratto stradale, la Provincia ritiene opportuno disporre la limitazione al transito anche per gli autobus (finora valida per “veicoli o complessi di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone”, ndr).

Di seguito l’ordinanza (formato Pdf):

> Sp 62 DIVIETO AUTOBUS Taceno-Pennaso