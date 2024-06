A CASARGO GIOVANNI PASQUINI ANDREBBE AVVISATO: PARLA DA VINCITORE…

Data pubblicazione 12 Giugno 2024

CASARGO – Ha perso 90-10, il risultato peggiore in tutta la provincia di Lecco, scornandosi per l’ennesima volta col suo quasi omonimo Antonio. Eppure Giovanni Pasquini parla come un vincitore. Via social ringrazia (tra l’altro) i suoi elettori “che hanno impedito che Casargo diventasse una sorta di soviet nelle mani dei soliti noti“.

Letta così, sembra una dichiarazione di chi le elezioni le abbia vinte. Forse (ma si va per deduzione) intende dire che non avendo lasciato a zero la sua lista, almeno una rappresentanza in consiglio ce l’avrà…

E conclude citando Vasco Rossi: “Eh già: noi siamo ancora qua”.

Incrollabile.