IL SONDAGGIO DI VN: DOPO LE ELEZIONI, “STAREMO MEGLIO” SOLO PER UN QUARTO DEI NOSTRI LETTORI

Data pubblicazione 13 Giugno 2024

VALSASSINA – Nell’ultima edizione della ormai classica consultazione on line di Valsassinanews ci siamo occupati del recente voto per il rinnovo di tante amministrazioni comunali, in Valsassina e altrove.

La domanda ai lettori, relativa a questo passaggio alle urne, era abbastanza semplice e diretta: “Come staremo dal 10 giugno in poi?“.

Hanno prevalso negatività e scetticismo, con appena il 24% dei partecipanti che ha risposto “Bene, cambiando in meglio“. “Come prima” è la voce che ha ottenuto relativamente più voti (38%), per il 25% staremo invece “Peggio di prima“. E la classicissima “È sempre il solito magna-magna” stavolta è andata in doppia cifra – raccogliendo ben l’11% dei consensi.

A fondo pagina il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 20 giugno e riguarda ancora le elezioni di giugno – in particolare il voto in qualche modo sorprendente a Introbio e Barzio, dove i due sindaci uscenti Airoldi e Arrigoni Battaia sono stati “ribaltati” dai loro sfidanti?

COME STAREMO DAL 10 GIUGNO (DOPO LE ELEZIONI)? Come prima (38%, 147 Voti)

Peggio di prima (25%, 99 Voti)

Bene, cambiando in meglio (24%, 94 Voti)

È sempre il solito magna-magna (11%, 42 Voti)

Non ho le idee chiare (2%, 8 Voti)

L'argomento non m'interessa (1%, 2 Voti) Totale votanti: 392

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS

–