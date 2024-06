SOCCORSO ALPINO, VITALI RISPONDE ALLE ACCUSE DEL LECCHESE LOZZA

Data pubblicazione 13 Giugno 2024

LECCO – Giunge a stretto giro la replica del presidente del Soccorso Alpino regionale Luca Vitali, accusato dal volontario e reporter Franco Lozza di malagestione dell’organizzazione, attraverso un’eccessiva burocratizzazione e arroganza.

“Esigenze di riservatezza mi impongono, vista la presenza di un procedimento disciplinare in atto a carico del signor Lozza, di non entrare nel merito delle sue dichiarazioni. Tuttavia la sua lamentela circa la burocratizzazione del soccorso alpino dimostra come il signor Lozza non abbia pienamente compreso lo spirito della nostra struttura …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS