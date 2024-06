LE POSTE DI BALLABIO CHIUSE DAL 19 GIUGNO AL 30 LUGLIO. TUTTI A PASTURO (OPPURE CREMENO)

Data pubblicazione 14 Giugno 2024

BALLABIO – Per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l’ufficio postale di Ballabio, in via Mazzini 23, resterà chiuso al pubblico dal 19 giugno al 30 luglio.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Pasturo, in piazza Vittorio Veneto 14, aperto da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e sabato dalle 8:20 alle 13:45.

“Non entusiasta” (a dir poco) il sindaco Bussola che sta ragionando su …

