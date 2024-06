NAMELESS 2024, ANGELINA MANGO NON SCALDA. IL MEGLIO E IL PEGGIO DEL DAY1

Data pubblicazione 15 Giugno 2024

ANNONE BRIANZA – Ha ufficialmente preso il via la decima edizione del Nameless Music Festival al Polo Club La Nuova Poncia di Annone. Un evento cresciuto definitivamente in Valsassina.

Tante novità per il grande evento di musica internazionale, a partire dai parcheggi, tutti gratuiti e raggiungibili a piedi dalla location. Sicuramente un’iniziativa gradita e pensata per evitare la calca in uscita verificatasi nelle scorse edizioni, ma che ha lasciato ampia possibilità ai più maleducati di abbandonare sul percorso verso il NMF bottiglie di vetro, lattine e altra spazzatura.