MANCANO I MEDICI DI BASE, LA REPLICA DELL’ASST: “AMBITI TUTTI COPERTI”

Data pubblicazione 15 Giugno 2024

LECCO – L’ASST di Lecco, riguardo le dichiarazioni del consigliere regionale PD Gian Mario Fragomeli sui dati della sanità lombarda , precisa che attualmente i cittadini senza copertura di un MMG sono 536; la stima ieri diffusa, ben superiore, è stata calcolata sulla base di un bando emesso a marzo per 22 ambiti, presupponendo che siano attualmente carenti: in realtà sono tuttora coperti e il bando è stato emesso in previsione di una necessità di futura copertura, per pensionamento di alcuni MMG o per stabilizzazione di incarichi provvisori”.