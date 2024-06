SKIROLL, VIA ALLA COPPA ITALIA CON PAOLA BERI E FIGLIE E LA NORDIK SKI

Data pubblicazione 18 Giugno 2024

SGONICO (TS) – Prima tappa della Coppa Italia di Skiroll a Sgonico, nella Venezia Giulia. Prima la Sprint, quindi la domenica Distance TL mass start.

Prima notizia “locale” il cambio di casacca della famiglia Invernizzi con Paola Beri e le figlie Maria e Aurora che hanno cambiato gruppo, iscrivendosi quest’anno a un’altra società della zona: la Comunità Montana Valsassina. “Quindi non siamo andate molto lontane e siamo rimaste in Valle” commenta sorridendo la plurimedagliata mamma, protagonista della specialità con le rotelle ma non solo di quella.

Domenica nella 11 km in Tecnica libera gara sfortunata perché Maria a metà del primo giro ha rotto una racchetta e ha in parte gareggiato con un solo bastoncino. Ha saputo comunque gestire l’imprevisto portando a termine una buona prova (prima classificata categoria Giovani U18+U20 e quinta assoluta).

Sabato nella Sprint é arrivata seconda nella Giovani e ancora quinta in assoluto.

Hanno partecipato alle competizioni anche diversi giovanissimi della Nordik Ski Valsassina.

> Mass Start, la classifica ufficiale