ONDATA DI MALTEMPO, SERI DANNI IN VARI PAESI DELLA VALLE E SUL LAGO

Data pubblicazione 21 Giugno 2024

VALSASSINA – Pioggia, forte vento, grandine, fulmini: un’ondata di maltempo si è abbattuta nel tardo pomeriggio di venerdì in vari punti della Valle e sul lago (in copertina e a fondo pagina la situazione a Bellano).

Per il momento dai nostri inviati riceviamo informazioni relative a Taceno dove alcune “bombe d’acqua” hanno fatto danni, con 4 abitazioni isolate e smottamenti.

Colpita anche la zona di Tartavalle.

IL MALTEMPO A MARGNO:

In Alta Valle sospeso per il maltempo il torneo di calcio ‘Dol Chile’. La stazione meteo a Giumello ha registrato 185 millimetri d’acqua in un’ora (nell’ultima alluvione furono 200, ma la situazione appare sotto controllo).

Qualche sasso sulla strada di Paglio, viabilità generalmente non compromessa.

CASARGO, IL TORRENTE BANDICO:

Attualmente, i Vigili del Fuoco hanno registrato oltre duecento richieste di soccorso tecnico urgente da parte dei cittadini in tutta la Lombardia.

Le province maggiormente colpite da questo evento meteorologico sono Milano, Lecco, Bergamo e Pavia, dove si sono verificati numerosi episodi di allagamenti, caduta di piante e tetti lesionati a causa della forza del vento e delle intense piogge.

SOTTO: LA SS36 IN DIREZIONE NORD:

A Ballabio un fulmine ha centrato in pieno un ciliegio al parco ‘Grignetta’, proprio mentre era in corso la festa sarda (foto a destra). Fortunatamente non si sono registrati feriti; cancellato il previsto concerto del corpo musicale del paese.

Domani la Protezione Civile provvederà al taglio dell’albero.

Altri problemi, seri, sul Lario, in particolare a Bellano e Perledo (con momentanea chiusura della via per Regoledo, poi riaperta).

A Esino il “Fontanin della torr” si è spalancato, allagando le vie della località (nel video sotto):.

Aggiornamenti in pagina appena disponibili.

RedCro