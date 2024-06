PRIMALUNA, DA RECUPERARE CARCASSE DI CAVALLI CADUTI IN UN BURRONE

Data pubblicazione 21 Giugno 2024

P RIMAUNA – Il sindaco di Primaluna Mauro Artusi ha emanato un’ordinanza urgente per la rimozione e lo smaltimento di due carcasse di cavalli, precipitati in un burrone in località Pra del Giarc il 26 giugno. Le carcasse, che sono state identificate grazie alle autodichiarazioni dei proprietari, sono state localizzate grazie ai rilievi GPS dei carabinieri forestali di Barzio, ma non sono raggiungibili se non in elicottero, a causa della zona particolarmente impervia.

Ai proprietari delle carcasse è stato chiesto di procedere entro dieci giorni alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse, che si trovano in un canalone di roccia carsica da cui rischiano di contaminare il suolo e le sorgenti idriche, nonostante queste non passino direttamente al di sotto. A valle sono presenti anche sorgenti di abbeveramento per animali, che ne aumentano la pericolosità.

In caso di inadempienza, il Comune eseguirà il recupero e lo smaltimento delle carcasse “in danno alla parte inadempiente”.

RedPri