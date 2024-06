CORTENOVA: QUALCHE SCREZIO AL GIURAMENTO DI GALPERTI. MARCO SELVA ANCORA VICESINDACO

Data pubblicazione 26 Giugno 2024

CORTENOVA – Ripete il giuramento fatto a Cortenova e ai suoi cittadini il sindaco rieletto Sergio Galperti, che ha presentato la giunta alla guida del Comune per i prossimi 5 anni (fusione permettendo). Nel nuovo consiglio comunale, assente il membro di minoranza Marino Foschi. Dopo la presentazione di Galperti, subito la parola passa a Giancarlo Benedetti, candidato sconfitto alle scorse elezioni: “Volevo ringraziare tutti i candidati delle due liste che si sono presentati e hanno dato la loro disponibilità, soprattutto in questi anni in cui non è facile avere le persone che danno la disponibilità”.

Si passa poi al giuramento di Sergio Galperti, con il discorso che ha dato avvio al nuovo mandato: “Cari cittadini, voglio ringraziarvi per avermi confermato alla guida del Comune. Ringrazio innanzitutto i consiglieri, compresi i tre candidati non eletti, che hanno saputo mettere in campo le energie necessarie durante la campagna elettorale e per il tempo che hanno dedicato. Per me è un grande onore e una grande responsabilità essere di nuovo qui e per questo mi impegnerò a lavorare mettendoci onestà e consapevolezza per il ruolo che occupo. L’obiettivo è quello di migliorare insieme nel nome della buona amministrazione. Voglio essere il sindaco di tutti e rappresentare tutta la cittadinanza, anche di chi non mi ha eletto. L’obiettivo è continuare il lavoro che abbiamo iniziato in passato. Continueremo a lavorare per il futuro per consolidare il percorso di cambiamento che abbiamo iniziato. Serve una visione futura del e per il nostro territorio con l’obiettivo di migliorare sempre le realtà attuali e i servizi per i cittadini. Con il coraggio di fare scelte impegnative, ma sempre con il consenso popolare. Dobbiamo trasformare le criticità in opportunità. I cittadini hanno dato fiducia ed è nostra responsabilità non deludere le aspettative, mettendo in campo impegno quotidiano. Grazie anche ai consiglieri uscenti, ai dipendenti comunali e alla mia famiglia”.

Stretta di mano tra sindaco e Giancarlo Benedetti, ma è solo un lieto antipasto delle portate indigeste che seguono. La parola torna infatti al capogruppo della minoranza, che dà così avvio a un piccolo screzio con il sindaco, tra i mormorii della sala gremita: “Apprezzo le parole ‘sindaco di tutti’. A noi tocca il ruolo della minoranza e volevo dire due parole e ringraziare i nostri elettori. A nome di tutta la lista un grazie di cuore per chi ha creduto nel nostro programma. Il nostro fine è il bene per la comunità di Cortenova. Abbiamo lavorato con trasparenza ed onestà, con proposte tangibili nel breve e lungo corso. La nostra funzione sarà esercitata per il bene della società”.

Sempre Benedetti: “Il nostro compito è di dare voce e risposte ai nostri concittadini che ci hanno segnalato e chiesto impegno su questi argomenti: riqualificare le aree esterne alla scuola primaria, abbattere le barriere architettoniche per le scuole dell’infanzia, organizzare eventi estivi, sostenere associazioni comunali con incontri contributi e dotazioni, sistemare l’acustica del centro polifunzionale, impiantare telecamere di sicurezza nelle aree limitrofe della primaria, creare un campetto per il gioco a Bindo, sistemare l’area dell’oratorio del campo, sistemare buche varie e strade, la segnaletica orizzontale e la segnaletica di sicurezza e di velocità sulla provinciale a Bindo, valutare sensi unici in via Leonardo Da Vinci e Vittorio Emanuele, pulire e sistemare tombini e griglie stradali, manutenzione, proporre illuminazione stradale nelle vie private, sostituire gli specchi stradali danneggiati, controllare le fontane del comune, sistemare il portone del garage delle scuole dell’infanzia, pulire l’alveo del torrente Rossiga e sostituire gli argini danneggiati, pulire canali di drenaggio della frana di Bindo, pulire e tagliare siepi e piante.

Galperti in risposta: “Premetto che questo è un consiglio comunale indetto per il giuramento e i compitini si portano in altro contesto. Prendiamo atto di questo ma abbiamo un programma e ne parleremo nei prossimi consigli comunali. Penso che in cinque anni di opere ne abbiamo fatte diverse. Delle cose elencante, tante non sono di competenza nostra e tante sono già state fatte. Forse non era oggi il giorno per farlo. Noi in ogni caso vogliamo rappresentare tutti i concittadini”.

È tempo poi di presentare le deleghe. Marco Selva rieletto vicesindaco e assessore. Quota di assessorato rosa ad Antonia Benedetti.

Anche il vicesindaco Selva ha espresso gratitudine per la carica rinnovata: “Essere nuovamente scelto è un compito che prendo con grande responsabilità e impegno. Il voto è una riprova della vostra fiducia. Lavorerò con dedizione e farò tutto il possibile per garantire che le vostre esigenze vengano ascoltate. Sono entusiasta di iniziare questo viaggio con questo gruppo, è tempo di guardare avanti”. Da Antonia Benedetti “un grazie alla popolazione di Cortenova, anche per l’alta percentuale di persone che sono andate alle urne. Sarebbe bello vedere una sala così piena durante tutti i consigli comunali. Se la gente è presente può interloquire col comune e farsi portavoce delle problematiche. È importante la partecipazione delle persone alla vita comunale”

Un ultimo intervento è quello di Andrea Sante Benedetti, che assume il ruolo di capogruppo della maggioranza: “Terzo mandato di fila in maggioranza, quindi ringrazio tutti. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che mi è stato dato per il bene del paese”.

Galperti ha chiuso il consiglio informando i presenti su due argomenti di attualità. Innanzitutto l’evento del GP di Trial, che “secondo gli organizzatori è stato tra i migliori di tutto il mondiale, un vanto per Cortenova e tutti coloro che hanno collaborato”. In secondo luogo il sindaco ha spiegato la situazione delle valli dopo gli smottamenti conseguenti al temporale dello scorso week end. In particolare, nella Valle dei Mulini si sta lavorando per pulire l’invaso, con circa 3mila metri cubi di materiale da ripulire, grazie agli interventi di somma urgenza”.

Gabriele Gritti