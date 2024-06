TORNEO DÖL CHILE: BABY AND CO. E TRASLOCHIAMOLO AI GIRONCINI

Data pubblicazione 26 Giugno 2024

MARGNO – Nonostante la fase a eliminazione diretta sia già iniziata, ieri sera sono scese in campo le squadre del girone D per il recupero dell’ultima giornata rinviata per pioggia. Si conclude così ufficialmente la prima fase del Torneo döl Chile, competizione sportiva organizzata nel ricordo di Achille Gobbi.

Nella prima sfida di serata, FC Isengard (già qualificato) ha sconfitto 5-3 Traslochiamolo, che si qualifica in ogni caso come terza del girone. Miglior giocatore Michael Barindelli.

Al secondo posto si piazza invece Baby e Company, che ha battuto 5-2 Quelli del Monda. Rudy Fazzini l’MVP di serata.

Questa sera si torna già in campo con la seconda giornata degli spareggi.