AL CFPA DI CASARGO IL CAMPUS ESTIVO DELLA PALLACANESTRO ERBESE

Data pubblicazione 27 Giugno 2024

CASARGO – Per il quarto anno consecutivo la società sportiva Pallacanestro Le Boccie di Erba ha scelto il Cfpa di Casargo per la settimana di campus estivo. Quaranta ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, accompagnati da dieci istruttori, sono ospiti della struttura collocata nel verde delle montagne valsassinesi.

“Una scelta – spiega il vicepresidente Enzo Bloise – dettata dalla grande ospitalità e professionalità offerta dal personale docente e dagli studenti della scuola e dal fatto che questa struttura si presta moltissimo, in particolar modo per una fascia di età come quella dei nostri ragazzi. Un luogo che mette il gruppo in una condizione ottimale per sperimentare situazione fondamentali, non solo per il gioco del basket ma anche per la loro crescita personale”.

In questo contesto i ragazzi possono passare momenti di gioco e condivisione in tutta sicurezza sotto la sorveglianza dei responsabili. “Per noi allenatori – continua Bloise – diventa una situazione ottimale per lavorare, non solo sulla parte legata allo sport che praticano, ma anche sulle autonomie, la condivisione degli spazi e il rispetto delle regole di gruppo. Per i ragazzi si tratta di un’esperienza unica che ricordano con grande piacere”.