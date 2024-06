CORSA&MTB/DOMENICA 30 AL VIA LA INTROBIO-BIANDINO, TRA AGONISMO E DIVERTIMENTO

Data pubblicazione 27 Giugno 2024

INTROBIO – Nella giornata di oggi, 27 giugno, si chiudono le iscrizioni all’edizione 2024 della Introbio-Biandino; la manifestazione, che unisce MTB e corsa in montagna, è tra le più partecipate del territorio e si terrà domenica 30 giugno a partire dalle 9.

La cronoscalata MTB e la corsa in montagna agonistiche, entrambe di sola salita, si svilupperanno proprio dalle 9 su un percorso di 7,8 chilometri, con oltre 900 metri di dislivello; per queste categorie è richiesto il certificato medico agonistico.

In contemporanea andrà in scena la “Biandino in Festa” a cui potranno partecipare tutti liberamente a piedi, in bici o in e-bike.

L’iscrizione ha un costo di 25 euro e include la consegna degli zaini, un pacco gara, il pranzo al rifugio Tavecchia e il ristoro finale. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 19, il rifugio Tavecchia ospiterà anche un dj set.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.introbiobiandino.it

L’ULTIMA EDIZIONE DISPUTATA (2023):