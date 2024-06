INTROBIO, SILVANA PIAZZA S’INSEDIA. AIROLDI NON APPLAUDE IL SUO DISCORSO, POI L’ATTACCA FRONTALMENTE

Data pubblicazione 27 Giugno 2024

INTROBIO – Grande presenza di pubblico a Villa Migliavacca per l’insediamento del nuovo “governo” del paese, che segna la “successione” tra l’uscente sconfitto Adriano Airoldi e la nuova sindaca Silvana Piazza; la minoranza è entrata anticipatamente in aula, con Airoldi che si è seduto per la prima volta al banco dell’opposizione.

Il consiglio inizia in ritardo, alle 18:16, perché il segretario comunale era “impegnato in un altro consiglio”; la neo-sindaca ringrazia gli assessori Ciresa e Tamagnini, poi cita John Fitzgerald Kennedy, parlando di “interazione tra Comune e cittadino, un’opportunità da cogliere”.

“Credo in tutti voi – prosegue la sindaca -, vivere un paese significa amarlo e rispettarlo; il primo passo per farlo è regolarizzare la situazione di Prà Baster. Sulla Val Biandino affronteremo le problematiche insieme a professionisti. Riguardo la scuola, ad ottobre si partirà con il consiglio dei giovani”.

“Per ogni fine c’è un buon inizio”, conclude Piazza; Airoldi, dopo il discorso della sindaca, non si unisce all’applauso di rito, ma prende appunti.

A seguire, Piazza ufficializza gli assessori: Libero Tamagnini sarà assessore a Servizi sociali e Istruzione, a Tiziano Ciresa andranno le materie di Territorio, Ambiente e Parchi, Protezione Civile, Antincendio e Cimitero. Le altre deleghe saranno in capo alla sindaca.

Giunti alla scelta dei capigruppo, la maggioranza designa Alice Rocca, mentre la minoranza Adriano Airoldi.

Airoldi, successivamente, prende la parola. “È la prima volta che vedo tanta gente in consiglio… Ai giornalisti dico che sono sereno, mi dispiace aver perso e accetto la sconfitta. Sul piatto ho ancora più vittorie, ma non mi giocherò più il jolly”.

“Non faremo polemiche, ma non collaboreremo nemmeno – specifica Airoldi -. La sindaca ha detto che risorge dalle ceneri, ma non accetto questa critica. Mi spiace essere stato attaccato mediaticamente in campagna elettorale. Un altro appunto a Silvana, hai detto che devi abbandonare il tuo lavoro anche perché hai trovato il Far West: cosa hai inteso dire, davanti a diverse persone e in una sede istituzionale? Tutto è regolare, abbiamo lasciato in cassa 450mila euro. Cosa intendi per Far West?”.

Parte quindi un battibecco su questa dichiarazione della sindaca, riferita ad Airoldi da altri primi cittadini in un incontro pubblico. E se Airoldi aveva garantito di evitare polemiche, si passa alla minaccia di querela nei confronti della sindaca. Che rinvia la risposta. Il predecessore insiste nel voler avere un chiarimento. E le scuse.

S.T./C.A.M.