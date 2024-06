Data pubblicazione 27 Giugno 2024

LECCO – Il nuovo presidente della Calcio Lecco, Aniello Aliberti, incontra i media e spiega in modo sobrio e mai sensazionalistico, situazione e prospettive del club. A partire dal nuovo staff che vede allenatore Francesco Baldini, Direttore Sportivo Antonio Minadeo.

Per scegliere l’allenatore “Siamo partiti da cinque profili; il contratto è biennale, obiettivo risalire in Serie B in …

