LA LETTERA: “METTERE IN SICUREZZA IL PONTE DELLA VITTORIA. DOBBIAMO ASPETTARE ALTRI MORTI?”

Data pubblicazione 29 Giugno 2024

Gentile Direttore,

pochi giorni fa c’è stato l’ennesimo suicidio dal Ponte della Vittoria, dal quale si è lanciata una Donna.

Da anni si chiede di mettere in sicurezza il Ponte, dal quale è davvero facile lasciarsi cadere: quando le Amministrazioni competenti decideranno di installare delle protezioni?

Da anni si assiste allo scaricabarile fra i vari Enti: quando gli Uomini prevarranno sulla burocrazia?

È più importante salvare una persona o seguire la carta bollata?

Perché un Sindaco non ha il coraggio di installare delle protezioni?

Sfido la Magistratura a dirgli “non era tua competenza e adesso le togli”.

Dobbiamo aspettare altri morti?

Luigi Da Milano

–

NOTA DEL DIRETTORE DI VN

Caro Luigi, in realtà (vedi qui un nostro articolo in materia) proprio il sindaco di Cremeno – dove insiste il ponte in questione – da anni chiede interventi come quelli da lei sollecitati. Senza esito.

Poi, ci sarebbe da ragionare sull’utilità di “mettere in sicurezza” un luogo prescelto da chi matura un gesto estremo come questo. A occhio, “sbarrato” un punto come questo, probabilmente ne verrebbe scelto un altro.

Ma il senso della sua lettera è corretto, e di questo la ringraziamo.

S.T.

————————-

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.