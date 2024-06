CORTENOVA, IL GRUPPO ALPINI RICEVE IN DONO UNA MAGNIFICA SCULTURA IN LEGNO

Data pubblicazione 29 Giugno 2024

CORTENOVA – Il Gruppo Alpini di Cortenova, che quest’estate festeggerà i 98 anni dalla sua fondazione, ha ricevuto in dono una scultura in legno, che, unisce i simboli degli alpini e delle montagne, come il cappello dell’alpino con la celebre penna nera e la stella alpina, ad un cuore simbolo di passione.

Il gruppo ha voluto ringraziare pubblicamente l’artista che, per volontà personale, ha scelto di rimanere anonimo: “all’autore anonimo di questa splendida scultura in legno, una vera opera d’arte donata recentemente al nostro gruppo, va il nostro plauso e ringraziamento”, hanno affermato gli alpini.

G.M.