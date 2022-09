PONTE DELLA VITTORIA, L’APPELLO INASCOLTATO DEL SINDACO SULLE BARRIERE

Data pubblicazione 10 Settembre 2022

CREMENO – Alla luce dei nuovi fatti tragici che vedono di continuo come “sfondo” il tristemente famoso Ponte della Vittoria, va segnalato come sia rimasto inascoltato l’appello lanciato giusto due anni fa dal sindaco di Cremeno, Pier Luigi Invernizzi.

Era infatti il 18 settembre del 2020 quando su VN il primo cittadino chiedeva: “Mettiamoci a un tavolo e cerchiamo una soluzione per arginare questa problematica, se salviamo anche solo una vita abbiamo già fatto una cosa importante”.

Trascorsi come detto due anni, la questione torna esattamente come allora. L’intervento richiesto da Invernizzi alle “autorità preposte” è rimasto una domanda, come spesso accade senza alcun esito.

RedAlt