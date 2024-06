Data pubblicazione 29 Giugno 2024

PRIMALUNA – In occasione dei festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo, ieri sera 28 giugno alle 21 in piazza della Chiesa a Primaluna, si è svolto il tradizionale concerto del Corpo musicale Santa Cecilia di Cortabbio.

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Cortabbio suona sul territorio dal 1924 e attira sempre tantissimi appassionati di musica. Proprio quello che è successo ieri sera e Primaluna, dove tante persone sono intervenute e ascoltato con trasporto il Corpo musicale.