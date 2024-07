Data pubblicazione 2 Luglio 2024

MILANO – Infortuni e morti sul lavoro, la Lombardia è in zona gialla, con un’incidenza di mortalità al di sotto della media nazionale. Questo è ciò che rileva l’indagine condotta dall’Osservatorio Vega Engineering sui primi cinque mesi del 2024.

Le province più pericolose in zona rossa sono Pavia, Brescia e Mantova. Sondrio e Monza Brianza in zona arancione, Lodi in zona gialla. Mentre in zona bianca, le più sicure sono Varese, Milano, Cremona, Bergamo, Como e Lecco …

