L’ALLARME DELL’OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ: LA ‘NDRANGHETA SI ESPANDE A LECCO E SONDRIO

Data pubblicazione 4 Luglio 2024

LECCO – Secondo il Cross, l‘Osservatorio sulla Criminalità organizzata dell‘Università degli Studi di Milano, la ‘ndrangheta lecchese starebbe allungando le mani verso la Valtellina. Lo dice proprio l’ultima relazione dell’Osservatorio.

Basta leggere i dati. Le estorsioni sono passate da 28 a 33, 18 e mezzo ogni centomila abitanti, gli incendi invece sono passati da 13 a 17, che rendono la provincia di Sondrio la seconda in Lombardia per tasso di attentati incendiari. Ci sono poi le ultime interdittive antimafia, come quella contro il titolare di una società di Introbio, in Valsassina. Sono poi raddoppiate le operazioni economiche sospette e ci sono 42 beni confiscati.