CALCIO, TROFEO DEI COMUNI: DUE “X” NELLA SECONDA SERATA

Data pubblicazione 5 Luglio 2024

PRIMALUNA – Seconda giornata “mutilata” al trofeo dei Comuni valsassinesi, dove sono state giornate due partite al posto che tre per il già commentato ritiro di Premana, che ha regalato così il 3-0 a tavolino a Ballabio.

Due pareggi nelle sfide giocate. Il primo è il bel 2-2 tra Esino Lario e Taceno/Parlasco, che portano a casa un punto a testa nella loro sfida d’esordio.

Ancor più equilibrato il derby dell’Altopiano. Cremeno/Cassina e Barzio/Moggio chiudono la gara sull’1-1.

La prossima serata in calendario è quella di lunedì 8 luglio. Alle 20.45 sarà esordio per i padroni di casa del Primaluna contro Premana. Un’ora più tardi in campo Ballabio ed Esino Lario.

