LA DENUNCIA: “QUEI CAVALLI CADUTI E LASCIATI MARCIRE A PRA’ DEL GIARC”

Data pubblicazione 5 Luglio 2024

Buongiorno,

vorrei fare un paio di precisazioni in merito al vostro articolo del 21 giugno riguardo la rimozione delle carcasse dei cavalli in località Pra del Giarc nel comune di Primaluna.

I cavalli sono caduti il 26 maggio, saranno stati avvisati gli organi competenti di questo incidente, i quali a quanto sembra avranno firmato il decesso SENZA controllare dove questi poveri animali fossero finiti, tanto che, come dice il vostro articolo, “rischiano di contaminare il suolo e le sorgenti idriche, nonostante queste non passino direttamente al di sotto. A valle sono presenti anche sorgenti di abbeveramento per animali, che ne aumentano la pericolosità” e, visto che non è specificato, nell’alpeggio di Piatedo ci sono baite che utilizzano quest’acqua da tubature regolarmente collegate alla valle in questione.

Sconcertante è pensare a quanto questi signori sostengano di tenere ai LORO cavalli, con i quali si stimano tanto nelle passeggiate, da lasciarli MARCIRE in fondo a un dirupo senza neanche tentare di rimuoverli. Altra questione, non da meno, è capire quali sono le intenzioni del Comune, dal quale non si hanno notizie chiare: è stato dato un temine di 10 giorni per la rimozione delle carcasse ma non si capisce da quando: dal 27 maggio? Dal 21 giugno? Termine ormai già scaduto: è prevista la rimozione? Oppure verrà data comunicazione che quel che resta di quelle povere bestie rimane lì? Così come per i prelievi dell’acqua fatti il 2 luglio. Ci sarà dato sapere il risultato, oppure dobbiamo elemosinare sempre informazioni?

Premetto che la comunicazione di NON utilizzare l’acqua non è MAI arrivata ufficialmente a coloro che utilizzano le baite dell’alpeggio di Piatedo, ma solo dopo avere chiesto informazioni più volte agli uffici comunali, cosa alquanto vergognosa, in quanto ritengo d’obbligo che la gente, soprattutto quella interessate, debba essere informata delle cose, come vergognosa è tutta la vicenda, partendo dal comportamento dei proprietari che se ne sono altamente fregati dei LORO animali!!!

Grazie per l’attenzione.

[Lettera firmata]

–

