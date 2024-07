PRIMALUNA: LA POSIZIONE DEL COMUNE SULLE CARCASSE DEI CAVALLI

Data pubblicazione 5 Luglio 2024

In merito alla ben nota questione cavalli permettetemi di fare una considerazione e alcune precisazioni. Premesso che anche al sottoscritto non è “piaciuto” come i proprietari dei poveri cavalli hanno affrontato il problema che avrebbe certamente richiesto quantomeno un immediato tentativo di rimozione senza aspettare che le condizioni diventassero tali da renderne particolarmente difficile il recupero, desidero però precisare che il Comune una volta informato dagli organi competenti si è subito attivato affinché i proprietari procedessero alla rimozione fino a giungere, data l inerzia, ad emettere una apposita ordinanza.

Si precisa comunque che il Dipartimento Veterinario di ATS ha sottolineato che gli equini risultavano in salute autorizzano la distruzione delle carcasse in loco. Nell ottica di una maggiore tutela della salute di coloro che attingono acqua da sorgenti potenzialmente non tropo lontane dall area in questione sono state richieste tuttavia delle analisi microbiologiche in più punti raffrontando le acque a monte e a valle del luogo di interesse. Analisi ovviamente con costi a carico dei proprietari dei cavalli. A breve si dovrebbe avere il risultato delle analisi. Solo allora si valuterà se confermare l’ordinanza o attenersi alle sole prescrizioni di ATS.

Cordiali saluti

Mauro Artusi

Sindaco di Primaluna