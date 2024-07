A GIUMELLO L’ESORDIO DEL “TUBING”. COL SINDACO SUL PRIMO GOMMONE

CASARGO – Inaugurazione con tanto di sindaco alla prima discesa per la nuova struttura turistica all’alpe Giumello: la pista “Tubing” lunga 80 metri da scendere a bordo di gommoni chiamati anche ciambelle, camere d’aria create per questa attività outdoor praticata su prato, ma anche in corsi d’acqua.

Costo 55mila euro, realizzata dai volontari della locale associazione il cui vicepresidente Cristiano Cariboni l’ha definita “Un modo per coniugare inverno con estate. Non è un Luna park come qualcuno dirà”.

La nuova attrazione turistica sarà aperta nei fine settimana del mese di luglio (orario 8-18), poi ad agosto tutti i giorni. Costo della corsa due euro, abbonamenti a 5 euro per tre corse, 1o discese 7 euro e 10 euro per 15 corse – gratis invece per i ragazzi di Casargo, fino alla terza media.