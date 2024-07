Data pubblicazione 6 Luglio 2024

CREMENO – Giganteggia la nuova scritta “Maggio” su via Dante Alighieri, nell’omonima frazione del Comune di Cremeno, dove sono stati eseguiti i lavori per la posa delle lettere e la manutenzione dell’area circostante.

Un bel biglietto da visita per la frazione, forse troppo spesso denigrata da chi non vive in Altopiano.

RedCre