“CORRIAMO PER LORO”: A PREMANA TRIONFANO MENATTI E LOTTA

Data pubblicazione 6 Luglio 2024

PREMANA – Sono Ilaria Menatti e Alessandro Lotta i vincitori della ‘CorriamoPerLoro’, manifestazione benefica organizzata dalla locale associazione sportiva per aiutare il gruppo La Cordata e la Croce Rossa di Premana.

Tra i tanti partecipanti anche Francesco Villa, alias Franz del duo Ale&Franz, e Pasquale Selvarolo, portacolori della Nazionale di atletica.

Venendo alla gara vera e propria, è partita da via Roma, coi partecipanti che si sono schierati al via accompagnati da un ragazzo dell’associazione La Cordata. Ad aprire le danze è stata la corsa femminile seguita da quella maschile. La gara prevedeva un anello di 400 metri da ripetere di turno in turno, una competizione a eliminazione fino al vincitore. Tra le donne ha vinto la derviese Ilaria Menatti, mentre tra gli uomini si è imposto il bergamasco Alessandro Lotta.

Successo anche per l’asta di beneficenza, impreziosita dalla maglia rosa del Giro d’Italia indossata e autografata dal campione Tadej Pogacar, venduta a ben 4500 euro. Un successo arrivato soprattutto grazie ai tanti volontari e campioni che si sono messi a disposizione per l’evento.