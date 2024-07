LETTERA DEI SINDACI, BUSSOLA REPLICA: “SGRAMMATICATA E SENZA RISPETTO”

Data pubblicazione 6 Luglio 2024

BALLABIO – Non si fa attendere la replica di Giovanni Bruno Bussola al gruppo di opposizione Ballabio Futura, che aveva criticato la scelta del primo cittadino di non firmare la lettera rivolta al prefetto Sergio Pomponio sul fronte sicurezza. Il sindaco ballabiese, infatti, risulta uno degli unici tre borgomastri del lecchese a non aver aderito all’iniziativa condivisa da quasi tutti i colleghi.

“Veramente Ballabio Futura e Manuel Tropenscovino hanno il coraggio di attaccarmi su questa vicenda? La missiva al centro delle polemiche di questi giorni era una bozza di lettera sgrammaticata, senza alcun rispetto istituzionale…