Data pubblicazione 6 Luglio 2024

BALLABIO – “Per poter continuare ad aiutare le famiglie residenti in Ballabio che si trovano momentaneamente in grosse difficoltà economiche e ci richiedono generi alimentari di prima necessità, organizziamo in questi giorni una raccolta straordinaria di viveri all’interno del nostro paese”. Comunica Giorgio Locatelli responsabile della Caritas Ballabio.

“Pertanto Sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 nei negozi che aderiscono all’iniziativa…