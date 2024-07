TROFEO DEI COMUNI DI CALCIO: PRIMALUNA STECCA L’ESORDIO. VINCONO BALLABIO E PREMANA

Data pubblicazione 9 Luglio 2024

PRIMALUNA – Terza serata di partite a Primaluna, teatro della quarta edizione del Trofeo dei Comuni valsassinesi.

Esordio amaro per i padroni di casa del Primaluna, che perdono 4-2 contro Premana. Match equilibrato per tutti i 50 minuti, deciso da una serie di episodi che hanno premiato il paese delle lame. Primi tre punti per Premana, dopo la sconfitta a tavolino di giovedì sera.

Prima gara “sul campo” anche per i campioni in carica di Ballabio, che hanno regolato Esino Lario di misura. 4-3 il tabellino finale e ballabiesi primi nel girone.

Squadre in campo domani, mercoledì 10 luglio. Alle 20.45 sarà il turno di Cortenova-Introbio, mentre un’ora dopo si sfideranno Pasturo e Barzio/Moggio.