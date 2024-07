Data pubblicazione 10 Luglio 2024

MILANO – Come ogni anno, l’estate porta con sé una significativa riduzione delle donazioni di sangue e plasma. Succede per lo più in concomitanza con il periodo delle vacanze, durante il quale molti donatori abituali sono in viaggio e l’aumento delle temperature può scoraggiare le donazioni.

È proprio per invertire questo trend che Avis Regionale Lombardia lancia la sua nuova campagna di sensibilizzazione ‘Destinazione Dono’ …

