VANDALISMI AL PONTE DELLA VITTORIA. IL SINDACO: “GENTE MALEDUCATA, DENUNCIATA AI CARABINIERI”

Data pubblicazione 16 Luglio 2024

CREMENO – Nuovi vandalismi e inciviltà nella zona del Ponte della Vittoria, territorio comunale di Cremeno. È il sindaco Pier Luigi Invernizzi a segnalare l’accaduto al nostro quotidiano: “L’altra notte un episodio brutto: nell’aiuola antistante il ponte c’era un crocefisso con un’epigrafe religiosa, l’altra notte è successo che hanno strappato i fiori, divelto la croce, rovinata tutta l’aiuola; sono state abbandonate bottiglie di vino, siringhe e del materiale bianco (non sappiamo cosa sia, forse della droga), hanno proprio rovinato tutto“.

“Sono episodi brutti che volevo segnalare – continua il primo cittadino – adesso capita sembra più spesso, magari non di questa entità, ma fatti di disturbo della quiete pubblica da parte di gente maleducata – e sono sempre di più. Io la cosa l’ho già segnalata anche ai Carabinieri, però queste cose devono finire e bisogna che questa gente venga messa in riga perché non è tollerabile che compiano atti di questo genere, senza rispetto”.

Il parchetto era stato sistemato solo tre mesi fa da un gruppo di volontari, trovando una definizione. I fatti segnalati dal sindaco lasciano sconsolati tutti, per l’assurdità e l’inciviltà degli atti senza senso compiuti recentemente.

RedCro

Crocefisso strappato dalla sua sede e bottiglia di vino al suo posto.