SKIROLL, DOPO L’ORO MARIA INVERNIZZI SFORTUNATA IN COPPA DEL MONDO

MADONA (LV) – Ultime due gare della prima tappa di Coppa del Mondo in Lettonia all’insegna della sfortuna per la giovane valsassinese Maria Invernizzi.

Sia nella Supersprint di sabato che nella Mass start odierna l’atleta in forza alla Comunità Montana ha problemi con i materiali (rottura bastoni) o, ancora peggio, di cadute.

Gare utili comunque per l’esperienza e fiducia per la condizione fisica ancora eccellente – oltre alla soddisfazione del primo oro “mondiale” ottenuto in settimana nella Team Sprint in tecnica classica.

RedSpo