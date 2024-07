SKIROLL: MARIA INVERNIZZI D’ORO NELLA TEAM SPRINT DI COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 18 Luglio 2024

MADONA (LETTONIA) – Dopo il sesto posto nella 7.5km, prosegue alla grande la Coppa del Mondo di skiroll di Maria Invernizzi, che vince la Team Sprint in tecnica classica.

Dopo una qualifica discreta, anche se le difficoltà erano attese in una prova dove la potenza la fa da padrona, le azzurre (Ghiddi la compagna) sono salite in cattedra e hanno gestito le forze in gara, concludendo entrambe con un’ottima ultima frazione che ha permesso alla coppia di presentarsi sul traguardo da sole con 5.2 secondi di vantaggio, trionfando meritatamente.

Grande soddisfazione per la 17enne introbiese, al primo importante risultato internazionale, che conferma il titolo italiano giovani appena conquistato a Maranello

“Sono molto felice e soddisfatta, soprattutto perché è la mia prima medaglia in coppa del mondo. Ho cercato di non perdere posizioni per aiutare Anna e la ringrazio per l’ottima gara che ha fatto. Ci tengo a dedicare questa vittoria alla mia nonna che da lassù mi ha sostenuta, alla mia famiglia e al mio allenatore che mi supportano sempre” commenta Maria Invernizzi.