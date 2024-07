INCHIESTA SULLA STRADA DELLA CULMINE, LETTERA DA VEDESETA: “CONTINUATE A MONITORARE E PUNGOLARE”

Data pubblicazione 24 Luglio 2024

Grazie sentite per l’ampio servizio sullo stato (pietoso) della strada della Culmine. Una strada intervalliva importante percorsa, soprattutto negli weekend ma non solo, da centinaia e centinaia di utenti, italiani e stranieri, quest’ultimi in particolare motociclisti.

Dal vostro reportage e dall’ampia documentazione fotografica è possibile farsi una buona idea dello stato dell’arte, assai disastroso.

Oltre alle buche, ai cedimenti (uno in particolare, a circa 1 km a scendere dal passo verso Vedeseta, rischia di rendere inutilizzabile per lungo tempo il collegamento…), ai guard-rail inesistenti o, peggio, consunti, ai restringimenti e quant’altro avrei anche sottolineato l’esistenza di alcune curve cieche e strette, pericolosissime, rimodellabili a mio parere senza ipotecare la casa e da mettere in priorità, si spera, insieme ovviamente al consolidamento dei cedimenti, nel programma dei lavori che vengono preannunciati dalla Amministrazione provinciale di Lecco.

Per la quale speriamo che settembre sia settembre, e alla quale va comunque un ringraziamento sincero per l’inaspettato taglio del verde che ha sorpreso positivamente molti utenti, tra cui il sottoscritto – che percorre volentieri, ma con qualche circospezione, questa strada settimanalmente, nonostante la contrarietà della consorte! -, da molti anni non effettuato o effettuato a ottobre/novembre e quest’anno realizzato a metà luglio.

Mi auguro che Valsassinanews continui a monitorare e pungolare su questa situazione.

Cordiali saluti,

Arrigo Arrigoni

già sindaco di Vedeseta

