LETTERA. BARZIO, VIA CORSI E LA “PASSEGGIATA” IN STATO DI ABBANDONO

Data pubblicazione 25 Luglio 2024

Spett. Redazione,

invio foto relative allo stato di abbandono della via Corsi a Barzio. È la “passeggiata” per eccellenza dei villeggianti soprattutto anziani e famiglie con bambini. La via Corsi è pedonale e transitabile con macchina e moto, solo con permesso rilasciato ai residenti, aspetto importante per cui l’uso da parte di altri utenti senza diritto andrebbe sanzionato.

È auspicabile che la nuova giunta comunale di Barzio guidata da Andrea Ferrari intervenga al più presto, visto che nulla è stato fatto dalla giunta precedente.

Via Corsi (e via Volta, verso Cremeno) sono il “biglietto da visita” dell’Altopiano e meta privilegiata di tanti villeggianti.

Grato per l’attenzione, cordialmente saluto.

Enrico Monti