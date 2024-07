TORNEO COMUNI: INTROBIO VINCE E PASSA, EN PLEIN BALLABIO

Data pubblicazione 25 Luglio 2024

PRIMALUNA – Ultima serata di gironi al Trofeo dei Comuni valsassinesi, giocato interamente sul campo di Primaluna.

Il quadro delle qualificazioni si completa con Introbio che fa suo lo scontro diretto per il passaggio del turno contro Barzio/Moggio. La squadra della bassa Valle si impone 3-1 e stacca così il pass per il “gironcino” issandosi al secondo posto nel girone A. Niente da fare per la formazione dell’altopiano, eliminata dalla competizione.

Stesso risultato quello della partita successiva, valida più per le statistiche che per la classifica dal momento che sia Ballabio che Primaluna avevano già ottenuto la qualificazione matematica. A trionfare sono i campioni in carica, unica squadra delle dieci partecipanti a chiudere il girone a punteggio pieno.

Tutto pronto ora per la fase calda del torneo. Venerdì 26 luglio quattro squadre si giocheranno i due posti rimasti delle semifinali, aggiungendosi a Cortenova e Ballabio, già qualificate in quanto prime nei rispettivi gironi. Alle 20:45 i padroni di casa del Primaluna sfideranno Introbio. Un’ora più tardi in campo Premana e Pasturo.

G.G.