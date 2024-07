AMBRA BALTICA, TORNA A BARZIO IL FESTIVAL FOLK CON CANTI E BALLI DALLA LETTONIA

Data pubblicazione 26 Luglio 2024

BARZIO – A Barzio torna “L’ambra Baltica“, festival folk internazionale di danza e canti dalla Lettonia.

A cinque anni dalla precedente visita in Italia, la formazione lettone ha scelto di nuovo la perla della Valsassina per condividere con residenti e turisti la cultura e la tradizione dei paesi affacciati sul Mar Baltico. Oltre alla collaborazione del Comune di Barzio per l’ottima riuscita dell’evento collaborano diverse associazioni del paese.

Venerdì 26 e sabato 27 luglio, 130 tra cantanti, musicisti e ballerini animeranno il paese. In oratorio, in via Milano 2, lo spazio riservato al festival con il concerto del venerdì (alle 18) e la premiazione e una ripresa di canti e balli al sabato. L’ingresso è gratuito.