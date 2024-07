ITALO E ROSA, IN VACANZA A CASARGO DA 25 ANNI. E L’ALBERGO LI OMAGGIA

Data pubblicazione 29 Luglio 2024

CASARGO – L’albergo ristorante Alpino di Casargo, nel centro del paese da oltre cent’anni, ha voluto tributare un omaggio a una coppia di clienti a dir poco affezionati: Italo e Rosa Redaelli, infatti, passano le loro vacanze nella località dell’Alta Valle da ben 25 anni.

La coppia, giunta per la prima volta nell’albergo nel settembre 1998, ha poi rinnovato ogni anno la tradizione, che li ha visti andare in pensione e portare con sé anche parte della famiglia, come ad esempio i nipoti. La comunità di Casargo ormai li conosce bene e loro si dicono ogni volta felici di passare le vacanze in paese.

L’albergo della valle ha voluto quindi omaggiare la fedeltà dei “due clienti affezionati” con un regalo dalla vicina Premana: un coltello con dedica, a ricordare che Italo e Rosa saranno sempre i benvenuti.

M. C.