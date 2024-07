Data pubblicazione 29 Luglio 2024

MILANO – La Regione mette in campo un nuovo pacchetto economico per le imprese lombarde per un totale di 101 milioni di euro di contributi, per lo più, a fondo perduto, attraverso 5 nuovi bandi in apertura da qui alla fine di ottobre.

Le misure sono state presentate oggi dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, a Palazzo Lombardia …

