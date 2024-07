SPECIALE FOTO: IL GIIR DI MONT 2024 TRA GLI ALPEGGI PREMANESI

Data pubblicazione 29 Luglio 2024

PREMANA – Successo di pubblico e gara emozionante, decisa quasi sul filo di lana per la XXX edizione del Giir di Mont (qui il nostro ampio articolo di domenica).

Alle note tecniche e alle classifiche vogliamo aggiungere alcune belle foto scattate sugli alpeggi di Premana – in particolare nell’area, straboccante di folla, di Premaniga.

Entusiasmo in particolare al passaggio dell’idolo “di casa”, quel Mattia Gianola che alla fine è riuscito a entrare nella Top Ten dell’edizione 2024 del Giir, per l’esattezza in ottava posizione.

RedPre