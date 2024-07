VAM RACE MOGGIO: A TESTA ALTA NELLE GARE DI VALDIDENTRO E PONTIDA

Data pubblicazione 29 Luglio 2024

MOGGIO – Divisi in due formazioni, la Vam Race di Moggio esce a testa alta dalle due competizioni off road che si sono tenute in provincia di Sondrio e in provincia di Bergamo.

Per quanto concerne la long distance, il calendario organizzativo nazionale proponeva a Valdidentro il via dell’Alta Valtellina. Nel percorso Endurance (75 km) Emanuele Mosca è decimo nella categoria dei master 3 (40/44). Centra la top ten anche Elio Crippa, nono nei master 4 (45/49). In questa categoria Fabio Noseda chiude al quattordicesimo posto. Nei master 1 (30/34 anni) Serafino Calcagni è undicesimo. Nel percorso del Classic (44 km) la Vam Race centra il podio grazie alla prova fornita da Virginio Fumagalli biker che conquista il terzo posto tra i master 4 (45/49). In questa fascia Marco Rossi è settimo.

Per quanto concerne la specialità olimpica, invece, a Pontida è andato in scena il cross country valido per la prova del Master Cicli Pozzi. In base ai risultati ottenuti dai nostri atleti, la Vam Race chiude quarta nella speciale classifica di società. A livello individuale, intanto, da segnalare la vittoria nei Senior 2 di Andrea Bonacina, con Marco Guerriero che archivia la sua prova al quinto posto. Nella top ten (settimo) anche Daniele Zani. Sul gradino più alto del podio salgono anche Ivan Testa, vincitore tra i Gentlemen 1, e Sergio Cornago, il migliore tra i Gentlemen 2. Sfiora il podio, invece, Stefano Bonacina, con il biker giunto quarto nella prova riservata ai Veterani 1: sedicesimo Leonardo Borghetti.