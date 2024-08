MORTERONE. ‘RINASCITA’ BUSSA A PESENTI PER UN INCONTRO PUBBLICO

Data pubblicazione 7 Agosto 2024

Molti morteronesi, residenti e non, continuamente sottolineano il declino del Nostro piccolo paese, evidenziando la mancanza di migliorie, di collegamenti (necessari anche per incentivare il turismo), strutture per cittadini e soprattutto per i ragazzi (sempre meno) che trascorrono parte delle vacanze nel piccolo paese. È proprio da alcuni di questi cittadini ci è stato detto “è da un po’ che non scrivete per raccontare quel che succede (o meglio che non succede) a Morterone”. Beh, noi stavamo attendendo di vedere i risultati dei quasi tre anni dell’amministrazione Pesenti (alleanza tra F.d.I e partito Gay sostenuta da consiglieri comunali cittadini dell’alta Valsassina, sempre assenti da Morterone).

Quali le iniziative per il futuro di Morterone e del turismo di questa amministrazione? Il vice Sindaco Formenti sta ancora festeggiando per l’approvazione, grazie al suo voto, della delibera di matrice LGBT? E allora perché non è presente – anche unitamente all’assessore Grassi – in questo periodo estivo a verificare se i cittadini e turisti si stanno conformando al contenuto della medesima?