ASD SPORT VALSASSINA, A INTROBIO SERATA SU EDUCAZIONE IN ADOLESCENZA

INTROBIO – Essere genitori di un adolescente è una delle sfide più impegnative della vita, e l’ASD Sport Valsassina ha deciso di affrontare questo tema con un evento speciale in occasione del 20° anniversario dell’associazione.

Lunedì 7 aprile alle 20:45, presso il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Introbio, si terrà l’incontro “Aiuto, ho un figlio adolescente“, una serata dedicata all’educazione in adolescenza. Relatrice dell’evento sarà la dottoressa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta, che offrirà strumenti e riflessioni utili per comprendere e supportare i ragazzi nel loro delicato percorso di crescita.

La serata nasce con l’intento di fornire ai genitori spunti di riflessione e consigli pratici su come affrontare i complessi compiti evolutivi dei figli adolescenti. Come si diventa adulti autorevoli? Come gestire le difficoltà di comunicazione? Come accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita sano ed equilibrato?

L’incontro si propone di rispondere a queste e altre domande, mettendo a disposizione dei partecipanti l’esperienza e la professionalità della dottoressa Pirrone, esperta nell’ambito dell’educazione e della psicoterapia adolescenziale.

L’evento è a ingresso libero e gratuito, col patrocinio del Comune di Introbio. L’ASD Sport Valsassina, promotrice dell’iniziativa, invita tutti i genitori, educatori e adulti interessati a partecipare per approfondire un tema di grande attualità e fondamentale importanza per il benessere delle nuove generazioni.