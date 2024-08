ALPE DI PAGLIO: TORNA LA FESTA DEGLI ALPINI CON LA CRONOSCALATA DEL CIRCUITO BIKE&RUN

Data pubblicazione 10 Agosto 2024

CASARGO – Torna nel fine settimana la festa degli alpini all’Alpe Paglio che come da tradizione si abbina alla classica cronoscalata Casargo-Paglio, prova da qualche anno valevole per il circuito Valsassina Bike&run, che vede la sua partenza proprio oggi, sabato 10 alle 16:30, dal Parco delle Chiuse.

Atleti e amatori, a piedi e in bicicletta, prima di tagliare il traguardo in quota se la vedranno con i sei chilometri e i 13 tornanti rigorosamente only up. Domenica 11 agosto appuntamento alle 11 per la S. Messa alla chiesetta di Paglio per poi proseguire con il Rancio alpino e il pranzo comunitario, nel pomeriggio, a seguire, DJ Simone allieterà i partecipanti con la musica fino a sera inoltrata.

Una giornata all’insegna della convivialità in alta quota resa possibile grazie al gruppo Alpini di Casargo che di recente ha festeggiato i 100 anni di fondazione e che grazie ai numerosi volontari che in questi giorni, armati di decespugliatori, hanno reso più accogliente la località di Paglio.

Sabato 10 sarà anche la serata della festa alla Madonna di Pomaleccio, dove l’associazione ‘Le nostre Radici’ organizza all’oratorio una cena conviviale. Una ricorrenza alla quale gli abitanti di Indovero sono molto legati e che richiama la leggenda di due fratelli che stavano litigando furiosamente nel bosco, stavano per accoltellarsi quando videro l’immagine della Vergine in una cappelletta, i loro coltelli caddero e si riappacificarono per grazia della Vergine, in suo onore quindi decisero di costruire una chiesetta.

Portarono quindi il tabernacolo più vicino al paese ma l’ indomani lo ritrovarono presso la cascata della vecchia mulattiera fra Indovero e Casargo. Ripeterono l’operazione diverse volte ma l’immagine delle Vergine ritornava sempre presso la cascata, pertanto decisero di costruire in quel luogo, un po’ fuori dal paese la chiesetta di Pomaleccio.