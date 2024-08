ALTRO CHE FUTURO: UN MILAN “PRESENTE” SCHIACCIA IL LECCO IN COPPA: 3-0

Data pubblicazione 10 Agosto 2024

LECCO – Netta sconfitta per 0-3 contro il Milan Futuro nel primo turno di Coppa Italia Serie C 2024/25 per la Calcio Lecco al Rigamonti-Ceppi, di fronte a oltre 3.500 spettatori. Compresi il neo tecnico dei “grandi” Fonseca e il dirigente Ibrahimovic.

Troppa la differenza tecnica tra le due compagini: i rossoneri al debutto assoluto con la seconda squadra sono passati prima con il baby d’oro Liberali (classe 2007) al 27′ del primo tempo, nella ripresa il raddoppio dopo…

