MALORI PER IL CALDO E UNA DONNA MORSICATA: SOCCORSI IN VALSASSINA

Data pubblicazione 10 Agosto 2024

VALSASSINA – Tre interventi (finora, articolo delle 17:30) in Valsassina in un pomeriggio di intenso lavoro per i soccorritori.

Due i malori in territorio di Pasturo, complice probabilmente il caldo: prima un cinquantenne al rifugio Brioschi sul Grignone, per il quale è stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza di AREU decollata da Villa Guardia (CO) – con il successivo trasporto da parte della Croce Rossa all’ospedale Sant’Anna, in codice giallo; successivamente anche una situazione seria che ha riguardato una 76enne colpita da un improvviso malessere in via ai Castagneti. In questo caso il codice assegnato è stato il rosso – indice di condizioni molto critiche.

Sempre oggi, verso le 15 una donna di 34 anni è stata morsicata da un cane, privo di guinzaglio e museruola, a Barzio. Per lei soccorsi in codice verde e viaggio al ‘Manzoni’ di Lecco a cura della Croce Rossa Valsassina di Balisio.

RedCro